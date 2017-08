Biomutant - Gameplay-Trailer zeigt offene Welt, Kampfsystem, Mechs & mehr

Dienstag, 22. August 2017 um 13:15

Nachdem Biomutant gerade erst mit einem Ankündigungstrailer vorgestellt wurde, folgt sogleich erstes Gameplay von der gamescom 2017. Dieses gewährt genauere Einblicke in die Spielwelt und stellt zahlreiche neue Gameplay-Elemente vor.

Vor allem Fortbewegungsmittel scheint es in Biomutant genug zu geben. So bewegt sich der Protagonist nicht nur via Jetski, Paraglider und Heißluftballon fort, sondern darf auch auf Luftschiffen und - Achtung - einer mechanischen Hand reiten. Außerdem sind neben dichtem Dschungel auch Schneelevel und eine Wüste zu sehen. Auch dem Protagonisten scheinen beim Kämpfen zahlreiche Waffen und Attacken zur Verfügung zu stehen, wenngleich wenn das Kampfsystem bisher recht simpel wirkt.

Apropos Protagonist, nicht nur durch den Charaktereditor sehen die Waschbär-ähnlichen Protagonisten alle etwas anders aus. Auch Mutationen, die Einfluss auf das Kampfsystem nehmen sollen, lassen den Spielern teils sogar Hirschgeweihe auf dem Rücken wachsen. Schlussendlich sind noch zahlreiche NPCs zu sehen, die wohl unvertont zu sein scheinen. Dies ist aber in Anbetracht dessen, dass vieles in der Welt zufallsgeneriert sein soll, allerdings auch nicht so verwunderlich.

Biomutant soll irgendwann 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.