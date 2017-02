Bulletstorm: Full Clip Edition - Neuer Story-Trailer zum Remaster zeigt jede Menge Action

Montag, 27. Februar 2017 um 18:15

Bulletstorm: Full Clip Edition ist ein Remaster des Shooters Bulletstorm aus dem Jahr 2011. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Grayson Hunt, der mit seinem Dead Echo Team Rache an seinem Auftraggeber General Sarrano nehmen will.

Die Besonderheit bei Bulletstorm: Für das kreative Erledigen von Gegnern gibt es Punkte, mehrere Moves lassen sich zudem zu Kombos verketten. Grayson verfügt zum Beispiel über eine Peitsche, mit der er Gegner zu sich heranziehen kann. Sogenannte Skillshots bringen besonders viele Punkte.

Die Full Clip Edition bietet neben einer verbesserten Optik unter anderem sämtliche bisher veröffentlichten Inhalte (Maps, Modi etc.) als auch fünf komplette neue Level, den Overkill-Kampagnenmodus, in dem man von Beginn an ein fettes Waffenarsenal und unbegrenzte Skillshots zur Verfügung hat sowie die Möglichkeit, die komplette Kampagne als Duke Nukem durchspielen zu können.

Im neuen Story-Trailer zur Bulletstorm: Full Clip Edition sieht man unter anderem verschiedene Zwischensequenzen aus dem Spiel sowie natürlich jede Menge Action. Das Spiel erscheint am 7. April 2017.