Call of Cthulhu - Wahnsinn & Horror im Trailer zum Lovecraft-Abenteuer

Donnerstag, 19. Januar 2017 um 15:20

Den Cthulhu-Mythos dürften auch Spieler kennen, die noch nie etwas von H.P. Lovecraft gehört beziehungsweise gelesen haben. Mit Call of Ctuhulu wird die schauderhafte Kurzgeschichte abermals zu einem Videospiel verbaut, das bei den Entwicklern von Cyanide Studios entsteht.

Hier übernehmen wir die Rolle von Privatdetektiv Edward Pierce, der auf Darkwater Island, in der Nähe von Boston, einen mysteriösen Mord aufklären soll. Der neue "Winter"-Trailer soll die Stimmung des Horrorspiels herausstellen und uns schon einmal zeigen, welche Lovecraft-Motive uns im fertigen Spiel erwarten.

Call of Cthulhu soll noch in diesem Jahr für die PS4, Xbox One und PC erscheinen.