Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - Coco-Trailer zeigt neuen spielbaren Charakter

Mittwoch, 14. Juni 2017 um 10:21

Activision und Traveler's Tales haben mit Coco Bandicoot einen neuen, spielbaren Charakter für Crash Bandicoot N. Sane Trilogy angekündigt. Demnach könnt ihr das gesamte Spiel beziehungsweise alle drei Serienteile der Collection auch mit Crashs Schwester spielen.

Coco feierte im dritten Serienteil einen Auftritt, fehlte jedoch in den ersten beiden Ablegern. In der N. Sane Trilogy könnt ihr jederzeit zwischen Crash und Coco wechseln. Im Gameplay-Trailer erlebt ihr den weiblichen Beuteldachs in Aktion.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy beinhaltet Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot: Warped. Der Release ist am 30. Juni 2017 für PS4. Bis dahin empfehlen wir euch unseren Angespielt-Artikel mit ersten Eindrücken.