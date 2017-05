Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - Gameplay-Trailer stellt Feinde des Beuteldachses vor

Samstag, 20. Mai 2017 um 11:30

Am 30. Juni 2017 erscheint Crash Bandicoot N-Sane Trilogy für PS4 und lässt uns in drei Abenteuern entweder in aufpolierten nostalgischen Erinnerungen schweben oder vielleicht sogar zum ersten Mal mit Sonys Beuteldachs ins kunterbunte Spielvergnügen ziehen. Um die Zeit bis dahin etwas zu verkürzen, stellt ein kurzer Gameplay-Teaser noch einmal die Feinde vor, denen wir uns in den komplett überarbeiteten Versionen von Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3: Warped stellen dürfen.

Wir konnten bereits einen ersten Blick auf Crash Bandicoot N-Sane Trilogywerfen und feststellen, dass das PS4-Remaster der PS1-Klassiker vor allem (aber nicht nur) Fans des Originals freuen dürfte.