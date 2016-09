Dead Rising 4 - Gameplay-Trailer zeigt Kampfrausch im Kaufhaus

21.09.2016 883 Views 1 Kommentare 0 Gefällt mir

Im neuen Trailer zu Dead Rising 4 wandelt Protagonist Frank West auf den Spuren von Horrorlegende George A. Romero, indem er sich wie in Dawn of the Dead durch ein von Zombies verseuchtes Kaufhaus metzelt.

Die gezeigte Willamette Parkview Mall kennen Franchise-Veteranen bereits aus dem ersten Dead Rising. Diesmal lässt sich die untote Brut sogar in einem Exoskelett aufmischen, mit dem sich selbst schwere Fahrzeuge problemlos durch die Gegend schleudern lassen. Allerdings ist das Einkaufszentrum nicht der einzige Schauplatz von Dead Rising 4. Der Open World-Titel schickt Frank auch in die umliegende Stadt, um den Ursprung der mysteriösen Seuche aufzudecken.

Dead Rising 4 erscheint am 6. Dezember für Xbox One und PC. Ob das Spiel jedoch an der BPjM vorbei kommt, ist eine andere Frage.