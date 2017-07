Destiny gegen Destiny 2 - Der Turm im Vorher-nachher-Vergleich

Freitag, 21. Juli 2017 um 08:35

Destiny 2 sieht fantastisch aus und glänzt mit beeindruckender Grafik. Aber wie groß ist der Unterschied zum Vorgänger tatsächlich? Wir versuchen das anhand von Szenen aus dem Turm zu zeigen und vergleichen Destiny 1 und Nachfolger miteinander.

Obwohl die Licht- und Wetterverhältnisse in beiden Spielen völlig unterschiedlich sind, zeigt der Vergleich, dass sich einiges getan hat. Besonders der Regen in Destiny 2 sieht fantastisch aus, aufgewertet wird er durch beleuchtete Partikel, die zusammen mit der volumetrischen Beleuchtung enorm zur Atmosphäre beitragen. Die Detaildichte ist in dem Level deutlich höher, was nicht nur an den Schäden durch die Kämpfe im zweiten Teil liegt: Texturen sind strukturierter, die Anzahl der Objekte ist höher, Vegetation häufiger.

Alle Szenen aus Destiny 2 sind der Beta entnommen, bis zum Release kann es noch zu Änderungen, Anpassung und Verbesserungen durch Patches kommen.

Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.