Das Shooter-MMOG Destiny ist das erste Spiel vom ursprünglichen Halo-Entwickler Bungie, das nach seiner Trennung von Microsoft entstanden ist. Bungie hat mit dem Publisher Activision einen 10-Jahresplan erstellt. So sollen im Laufe der Zeit vier Destiny-Hauptspiele mit jeweils eigenen Zusatzinhalten erscheinen. Die Geschichte spielt 700 Jahre in der Zukunft: Das goldene Zeitalter der Menschen ist vorbei und auf der Erde nur noch eine Stadt übrig. Über der Stadt schwebt eine gigantische Kugel - ein außerirdisches Raumschiff (Der Reisende), groß wie ein Mond, das die Stadt beschützen soll. Währenddessen wird die letzte Stadt der Menschen von Aliens bedroht und die Spieler müssen als junge »Hüter« die Bedrohung zurückschlagen und ihren Ursprung erkunden. Von der epischen Geschichte ist jedoch nicht viel übriggeblieben, weil die Story von Destiny quasi in letzter Minute massiv gekürzt und geändert wurde. Viele Hintergrunddetails wurden in sogenannte Grimoire-Karten verpackt, die man im Browser auf der Website einsehen kann. In Destiny gibt es drei Hüter-Klassen: Titanen (stark gepanzert), Jäger (agil) und Warlocks (können zaubern). Jede Klasse besitzt zwei unterschiedliche Unterklassen, die sich separat leveln lassen. Man kann aber nur eine Unterklasse aktivieren. Abgesehen von den Storymissionen gibt es Strikes mit Bossgegnern, Patrouillemissionen und Raids für erfahrene Spieler. Bislang sind zwei Zusatzinhalte für Destiny erschienen: Dunkelheit lauert und Haus der Wölfe. König der Besessenen ist das erste große Addon.