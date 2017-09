Dishonored: Tod des Outsiders - Gameplay-Video zeigt neue Fähigkeiten, Gadgets und 2. Level

Freitag, 01. September 2017 um 11:40

Um auf den neuen Standalone DLC zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske einzustimmen, hat sich Bethesda etwas Besonderes einfallen lassen. So wurde einer der talentiertesten Dishonored-Spieler engagiert, um in einem Gameplay-Video unter Beweis zu stellen, was in Dishonored: Tod des Outsiders so alles möglich ist.

In Dishonored: Der Tod des Outsiders übernehmen wir die Rolle der Schiffskapitänin Billie Lurk, die Dishonored-Fans noch aus dem zweiten Teil bekannt sein dürfte. Zusammen mit ihrem Mentor Daud infiltrieren beide die Unterwelt Karnacas, um an geheime Artefakte und altes Wissen zu gelangen. Das werden sie auch dringend brauchen, denn diesmal soll es niemand Geringerem als dem Outsider selbst an den Kragen gehen.

StealthGamerBR, der sich bereits in der Vergangenheit immer wieder durch perfekt inszenierte Stealth-Gameplays ausgezeichnet hat, übernimmt dabei die Rolle von Billie, um sich durch das zweite Level des Standalone DLCs zu schlagen. Dabei hinterlässt er eine Schneise der Verwüstung und lässt so gut wie keine Wache am Leben, bleibt aber dennoch unentdeckt.

Dishonored: Der Tod des Outsiders wird am 15. September 2017 zu einem Preis von 29,99€ für PS4, Xbox One und PC erscheinen.