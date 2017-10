Echo - Launch-Trailer zur PS4-Version des ungewöhnlichen Stealth-Abenteuers

Dienstag, 10. Oktober 2017 um 10:30

Echo ist das neue Stealth-Spiel ehemaliger Hitman-Entwickler, die unter dem Namen Ultra Ultra ein neues Studio gegründet haben. Nach dem PC-Release von Echo erscheint am 11. Oktober 2017 die PS4-Version des Spiels.

In Echo begleiten wir En (übrigens gesprochen von Rose Leslie alias Ygritte aus Game of Thrones), die nach zehn Jahren Stasis auf einem verlassenen Raumschiff aufwacht. Ohne zu wissen, wo ihre Crew-Mitglieder abgeblieben sind, wird sie mir nichts dir nichts in einen mysteriösen Palast teleportiert.

Hier wird sie nicht etwa freundlich in Empfang genommen, sondern stattdessen mit Kopien ihrer selbst konfrontiert, die jede ihrer Bewegungen nachahmen – ob sie nun auf sie schießt oder sich an ihnen vorbeischleicht.