Everything - 11-minütiger Trailer erklärt das PS4-Spiel, in dem wir das gesamte Universum spielen

Donnerstag, 16. März 2017 um 14:30

Es gibt viele Spieler, die einen gewissen Größenwahn pflegen. Doch anders als beispielsweise No Man's Sky, das uns ein ganzes Universum erforschen lässt, will das PS4-exklusive Everything noch einen Schritt weitergehen. Das neue Projekt von Mountain-Macher David OReilly will uns nämlich gleich alles bieten und jeden DNA-Strang, jede Pflanze, jedes Tier und sogar Planeten sowie Galaxien spielbar machen.

Richtig gehört, alles was existiert, soll in Everything von uns gesteuert werden können. Um dieses ambitionierte Konzept etwas genauer zu erklären, gibt es jetzt einen 11-minütigen Gameplay-Trailer zu Everything, der uns zeigt, wie das am Ende aussehen soll. Kommentiert wird diese Erfahrung der gesammelten Existenzen vom britischen Philosophen Alan Watts.

Everything kann ab sofort im PlayStation Store vorbestellt werden und wer direkt zuschlägt, kann als PS Plus-Nutzer 20% auf den Einkaufspreis sparen. Release-Termin ist der 21. März 2017.