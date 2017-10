Far Cry 5 - Koop-Trailer zeigt erweitertes Multiplayer-Chaos & traute Zweisamkeit

Montag, 30. Oktober 2017 um 20:00

Zusammen ist es doch am Schönsten. Das zeigt auch der zur Paris Games Week 2017 veröffentlichte Trailer für Far Cry 5, der seinen Fokus auf den Koop-Teil des Spiels legt. Wir können die Missionen des Shooters nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam mit einem Freund bestreiten.

Wie der Gameplay-Trailer zeigt, bedeutet das nicht nur, dass wir zu zweit für jede Menge Chaos sorgen können, nein, stattdessen lässt uns Far Cry 5 auch in trauter Zweisamkeit die schönen Seiten von Hope County genießen. Wir können gemeinschaftlich angeln, fliegen, durch grüne Wiesen fahren oder Autos in die Luft jagen, um nur ein paar der Beschäftigungsmöglichkeiten zu nennen, die Ubisoft im aktuellen Teil der Shooter-Reihe zu bieten hat.

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 für PS4, Xbox One und PC.