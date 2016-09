FIFA 17 - Story-Trailer: Alex Hunter will nach ganz oben

14.09.2016 484 Views 1 Kommentare 0 Gefällt mir

Lange mussten wir warten, seit gestern können wir aber dank der kostenlosen Demo zu FIFA 17 auch selbst den Rasen betreten und die neue Fußballsimulation auf Herz und Nieren prüfen. Neben den üblichen Freundschaftspielen, in denen wir mit 11 verschiedenen Mannschaften das überarbeitete Gameplay antesten können, dürfen wir aber auch erstmals den neuen Story-Modus anspielen.

Dort begleiten wir das Talent Alex Hunter bei seinem Aufstieg in der Fußballerwelt und tragen mit unserer Leistung auf dem Platz zu seinem persönlichen Erfolg bei. Der obige Trailer zeigt noch einmal, wie dramatisch das Leben von Alex werden kann, wenn plötzlich die großen Vereine anklopfen oder aber die wichtigen Tore ausbleiben.

Mit zahlreichen Zwischensequenzen und szenisch aufbereiteten Dialogen entfaltet der Story-Modus "The Journey" tatsächlich eine dramaturgische Wirkung, die wir eigentlich nur aus Rollenspielen gewohnt sind. FIFA 17 erscheint am 27. September für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und PC.



Was meint ihr, passt der neue Modus zur FIFA-Reihe?