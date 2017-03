Final Fantasy 15 - Gameplay-Trailer stellt ersten DLC Episode Gladiolus vor

Montag, 13. März 2017 um 10:30

Mit Episode Gladiolus steht der erste kostenpflichtige DLC zu Final Fantasy 15 in den Startlöchern, der Noctis' raubeinigen Kumpel Gladio in den Mittelpunkt rückt. Im Rahmen der PAX East 2017 präsentiert uns Square Enix nun einen Trailer, der uns sowohl Einblicke in die Story als auch in das Gameplay gibt.

Episode Gladiolus setzt nach dem Kampf gegen Ravus in der Hauptgeschichte von Final Fantasy 15 an. Gladio verlässt Noctis, Ignis und Prompto, um gemeinsam mit Cor zu trainieren und letztendlich dem unheilvollen Gilgamesh zur Strecke zu bringen. Anders als im Hauptspiel erwartet uns nun ein Kampfsystem, das weniger auf Bewegung als vielmehr auf Defensive setzt. Während wir mit Noctis Angriffen blitzschnell ausweicht, blockt Gladio die Attacken seiner Widersacher, um anschließend kräftig auszuteilen.

Außerdem dürfen wir uns mit "Shield of the King" und "Battle of the Big Bridge" auf zwei neue Musikstücke Keiichi Okabe freuen, der bereits den Soundtrack zu Nier: Automata komponiert hat. Final Fantasy 15: Episode Gladiolos soll uns rund zwei bis drei Stunden beschäftigen und erscheint am 28. März 2017 für PS4 und Xbox One.