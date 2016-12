Final Fantasy 15 - Test-Video zum Open-World-JRPG

Freitag, 02. Dezember 2016 um 14:45

Nach einer über 10-jährigen Entwicklungs-Odyssee ist Final Fantasy 15 endlich fertig - doch hat sich das Warten gelohnt? Im Test-Video zum Open-World-Rollenspiel beleuchten wir vor allem das neue Echtzeitkampfsystem, gehen aber auch auf die offene Spielwelt ein. Final Fantasy 15 lässt euch nämlich anfangs Eos völlig frei erkunden, erst in der zweiten Spielhälfte wechselt das Abenteuer in lineare Bahnen, um sich voll und ganz seinen Figuren und der Geschichte zu widmen.

Hauptfigur ist Prinz Noctis, der zusammen mit seinen besten Freunden Prompto, Gladio und Ignis sein Königreich verlässt, um mit dem Orakel Lunafreya getraut zu werden. Allerdings erreicht ihn schon kurz nach seinem Aufbruch eine schlimme Nachricht. Was die Story taugt, was ihr von Quests und Kämpfen erwarten dürft und für wen Final Fantasy 15 nun geeignet ist und für wen nicht, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test-Artikel bzw. im Test-Video.