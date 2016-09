Firewatch - Xbox One-Version mit neuen Extras für September 2016 angekündigt

06.09.2016 154 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Das ?storylastige First-Person-Adventure Firewatch, in dem die Spieler in die Rolle des Lookouts Henry in der Wildnis von Wyoming schlüpfen, kommt nun auch für die Xbox One. Henrys Aufgabe ist es, Waldbrände zu melden und zu verhindern - sein einziger Kontakt zur Zivilisation ist dabei seine Kollegin Delilah in der Hauptzentrale am anderen Ende des Funkgeräts. Eines Tages verlässt Henry seinen Beobachtungsposten und gerät auf Spur eines Mysteriums, das sein Leben verändern wird. Das Spiel spielt im Jahr 1989, die Umgebung kann frei erkundet werden und der Spieler hat auch die Wahl, wieviel er mit Delilah spricht und was er sagt. Vor allem die Beziehungen der Charaktere spielen so eine wichtige Rolle. Außerdem lassen sich im schönen Tal allerlei Geheimnisse und optionale Dialoge entdecken. Firewatch punktet bis zuletzt mit einer dichten Atmosphäre, die ihresgleichen sucht.

Als zusätzliche Extras der Xbox One-Version gibt es eine Audio-Tour der Entwickler, die euch in einem Development-Commentary über die Entstehung des Spiels berichten. Außerdem wird es einen Modus zur freien Erkundung der wunderschön gestalteten Spielwelt geben.

