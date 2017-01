For Honor - Blutiger Closed Beta-Trailer stimmt auf die Testphase ein

Freitag, 20. Januar 2017 um 13:15

Mit eindrucksvollen Bildern kündigt Ubisoft die Closed Beta von For Honor an, die vom 26. Januar bis 29. Januar 2017 auf PC, PS4 und Xbox One stattfinden soll. Im Rahmen dieser Testphase bekommen Spieler, die einen Code erhalten haben, die Gelegenheit, das Schlachtenepos in drei Spielmodi auf sechs Karten und mit insgesamt neun der später 12 verfügbaren Helden auszuprobieren.

Mehr: Alle Infos zur Closed Beta von For Honor

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 und rückt den Nahkampf ins Zentrum seiner Spielmechaniken. Als Ritter, Samurai oder Wikinger können Spieler in verschiedenen Spielmodi gegeneinander antreten und Punkte sammeln, um zum einen ihre Ausrüstung zu verbessern und zum anderen Länder im Rahmen des Faction Wars zu besetzen. Während der Multiplayer das Herz des Spiels ist, bietet For Honor auch eine Einzelspielerkampagne an.