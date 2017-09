Fortnite - Ankündigungstrailer zum Battle-Royale-Modus

Dienstag, 12. September 2017 um 17:22

Epic Games hat heute bekanntgegeben, dass mit Battle Royal sehr bald ein neuer Modus in Fortnite verfügbar sein wird. Fortnite Battle Royale erscheint kostenlos am 26. September für die PlayStation 4, Xbox One, PC und auch den Mac. In dem an PUBG und ähnlichen Spielen angelehnten Modus spielen 100 Spieler auf einer großen Map gegeneinander und testen dabei ihre Kampf- und Bauskills. Der letzte Überlebende gewinnt. Der Trailer zeigt erstes Gameplay und stellt die Idee genauer vor.