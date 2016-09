Forza Horizon 3 - Vorschau: Wir haben das Open-World-Rennspiel angespielt

12.09.2016 3.402 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Forza Horizon 3 erscheint am 27. September für die Xbox One und den PC. Als Schauplatz wird Australien eingeführt, die Spielwelt des Open-World-Renners ist doppelt so groß wie die des Vorgängers. Als Chef des Horizon-Festivals absolviert man Rennevents, Horizon-typisch gibt es aber auch abseits davon genug zu tun.

Tobi hat die Xbox-One-Version von Forza Horizon 3 über zwei Stunden angespielt und erklärt im Video anhand von selbst aufgenommenen Spielszenen seine Eindrücke vom Spielablauf, der Fahrphysik und der Technik des Spiels.