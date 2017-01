GRIP - Full Kontakt-Trailer gibt Update zum Racer & stellt Elektro-Soundtrack vor

Dienstag, 03. Januar 2017 um 14:15

Eine Sache, die ein futuristischer Racer unbedingt braucht, ist ein passender Electro-Soundtrack, der mit seinen Beats die Action auf der Strecke untermalen kann. Auch GRIP, der spannende Mix aus Wipeout und dem PlayStation-Klassiker Rollcage, setzt auf dieses Rezept und lässt in einem neuen Trailer den Full Kontakt-Soundtrack des Spiels ertönen. Aber auch sonst hat der Trailer einiges zu bieten und zeigt, was sich in der Early Access-Version von GRIP mittlerweile alles getan hat.

Wann der Racer endlich fertig wird und wann wir mit den geplanten Konsolen-Versionen rechnen dürfen, wissen wir leider noch nicht. Seit etwa einem Jahr ist GRIP via Early Access auf Steam spielbar, hoffentlich ist der neue Trailer also ein gutes Zeichen für den endgültigen Release.