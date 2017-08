Harvest Moon: Light of Hope - Gameplay-Trailer zeigt Wiederaufbau der Stadt

Mittwoch, 16. August 2017 um 11:45

Der nächste Teil der Harvest Moon-Reihe mit dem Titelzusatz "Light of Hope" soll noch in diesem Jahr erscheinen. Jetzt haben Natsume und Rising Star Games eine Serie von Kurzvideos gestartet, in der einige Gameplay-Szenen zum Spiel zu sehen sind. In der ersten Folge könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Wiederaufbau der Stadt machen, für den ihr unter anderem im Wald Holz schlagen müsst, um Hütten zu flicken. Der Grafikstil erinnert an das erste Harvest Moon auf dem SNES, die Schwerpunkte des Spiels sollen unter anderem auf der Story und den Charakteren liegen.

Harvest Moon: Light of Hope erscheint im Herbst 2017 für die PS4, die Nintendo Switch und den PC.