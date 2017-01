Horizon: Zero Dawn - Cinematic Trailer des PS4-exklusiven RPGs zeigt uns die Story

Mittwoch, 11. Januar 2017 um 17:50

Sony hat einen neuen Trailer zum PS4-exklusiven Action-RPG Horizon: Zero Dawn veröffentlicht. Der Cinematic Trailer gibt uns einen tieferen Einblick in die Story des neuen Spiels der Killzone-Macher, das uns in der Haut der Jägerin Aloy durch eine urzeitliche, von Maschinenwesen bevölkerte Welt streifen lässt.

Im Cinematic Trailer bekommen wir verschiedene Charaktere zu Gesicht. Neben der Heldin selbst, die ihr Heimatland nach einem Massaker verlässt, um nach den Verantwortlichen zu suchen, dürfen wir einen Blick auf einige Krieger des Landes Meridian werfen. Zudem sehen wir nun erstmals den Antagonisten des Spiels, der einen Stamm maskierter Männer anführt und offenbar eine Armee agressiver Maschinenwesen mobilisieren will.

Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 exklusiv für PS4.