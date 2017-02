Horizon: Zero Dawn - Launch Trailer zeigt die Weiten der Post-Postapokalypse

Freitag, 24. Februar 2017 um 17:00

Horizon: Zero Dawn führt uns in eine Welt, die hunderte Jahre in der Zukunft liegt. Trotzdem versprüht das Action-RPG von Guerrilla Games auf den ersten Blick kaum Sci-Fi-Atmosphäre, sondern erinnert eher an Far Cry Primal. Denn anstatt in futuristischen Metropolen zu leben, kämpfen die Menschen in steinzeitlichen Stämmen ums Überleben. Unsere moderne Zivilisation findet sich in Horizon: Zero Dawn nur noch als Ruinen und Wandmalereien.

Mitten in dieser Post-Postapokalypse machen wir als Aloy Jagd auf dinosaurierähnliche Roboter. Gleichzeitig spüren wir der mysteriösen Vergangenheit der jungen Frau hinterher. Was für eine abwechslungsreiche Open World wir dabei in Horizon: Zero Dawn erkunden, zeigt der Launch Trailer: Neben üppigen Wäldern sehen wir verschneite Bergpässe und zerklüftete Wüstenregionen.

Horizon: Zero Dawn erscheint am 1. März 2017 exklusiv für PS4 und PS4 Pro.