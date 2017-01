Horizon: Zero Dawn - Story im Video: Worum geht es im Open-World-Epos für PS4?

Montag, 30. Januar 2017 um 18:00

Wer ist Aloy und worum geht es bei der Story von Horizon: Zero Dawn, dem PS4-exklusiven Open-World-Spiel der Killzone-Macher? Diese Frage beantwortet Rae in diesem Video, zumindest soweit es nach den ersten Spielstunden mit Zero Dawn möglich ist. Rae konnte nämlich schon den Anfang des Spiels auf einem Event ausprobieren und fasst ihre Erfahrungen in einer Reihe von Videos zusammen.

Natürlich müssen wir hier eine Spoilerwarnung aussprechen: Wir verraten in diesem Video, wie Horizon: Zero Dawn beginnt und was man in den ersten Stunden in der Singleplayer-Kampagne erlebt.

Horizon: Zero Dawn wird in Europa am 1. März 2017 für die PS4 veröffentlicht und unterstützt auch die PlayStation 4 Pro.