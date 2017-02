Horizon: Zero Dawn - Trailer teasert das größte Mysterium des Spiels

Sonntag, 12. Februar 2017 um 12:00

Woher kommen die Maschinen und warum beherrschen sie anstelle der Menschen die Erde? Das ist das wohl größte Geheimnis von Horizon: Zero Dawn. Das Action-RPG von Killzone-Macher Guerrilla Games hält sich sehr bedeckt mit der Antwort auf diese Frage, der Spieler ab dem 1. März exklusiv auf PS4 und PS4 Pro auf den Grund gehen können.

Ein TV-Spot aus Großbritannien teasert nun genau dieses Geheimnis an und zeigt in kurzen, stimmungsvollen Bildern, wie die Natur sich die Erde zurückerobert, bevor wir erneut Menschen sehen. Mit von der Partie ist allen voran die junge Jägerin Aloy, die in Horizon: Zero Dawn die Hauptrolle spielt. Sie will nicht nur herausfinden, was es mit dem mysteriösen Maschinen auf sich hat, sondern auch, warum diese nach und nach einer ominösen "Seuche" zum Opfer fallen und was es mit ihrer eigenen Vergangenheit auf sich hat.

In unserer Preview konnte Horizon: Zero Dawn bereits beeindrucken. Wie sich die Jagd auf Robo-Saurier letztlich schlägt, erfahren wir ab dem 1. März, wenn das Action-RPG für PS4 und PS4 Pro erscheint.