Injustice 2 - Test-Video zur zweiten Runde des Superhelden-Prüglers für PS4 und Xbox One

Donnerstag, 18. Mai 2017 um 16:35

Das Fighting Game Injustice 2 um Batman, Superman, Wonder Woman und Co. ist endlich für PS4 und Xbox One erschienen. Im Test-Video zeigen wir, dass der Superhelden-Prügler nicht nur fantastisch aussieht, sondern sich ebenso gut spielen lässt.

Erfahrt, welche Charaktere gegeneinander antreten, wie die Kampfmechanik funktioniert und was es mit den Supermoves auf sich hat. Außerdem bekommt ihr einen Einblick in die neue Gear-Funktion, über die ihr die Charaktere anpassen könnt und ihnen damit spezialisierte Looks und Fähigkeiten verpasst.

Injustice 2 ist seit dem 18. Mai für PS4 und Xbox One erhältlich.

