Killing Floor 2 - Neues Gameplay-Video zur PS4 Pro-Fassung veröffentlicht

Killing Floor 2 ist der Nachfolger von Tripwire Interactives Koop-Shooter aus dem Jahr 2010. Der Titel basiert auf der Unreal Engine 3 und lässt Spieler in jedem Match Rücken an Rücken gegen Wellen von Zombies antreten. Dabei werden neue Waffen und Talente freigespielt. Mit seiner »MEAT« getauften Technologie für abgetrennte Gliedmaßen und dergleichen will der Entwickler auch neue Maßstäbe in Sachen Splatter setzen.