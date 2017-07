Kingdom Hearts 3 - Gameplay-Trailer enthüllt Toy Story-Welt & Release-Zeitraum

Sonntag, 16. Juli 2017 um 10:00

Schon im Vorfeld E3 2017 bekamen wir endlich wieder einen neuen Trailer zu Kingdom Hearts 3 spendiert. Damals wurden wir allerdings auf die Disney D23 Expo, wo es dann noch mehr vom heißerwarteten Spiel und eine "neue Welt" zu sehen geben soll. Nun ist der neue Trailer da und wir dürfen uns gleich über zwei tolle Neuigkeiten freuen.

Zum einen enthüllt der Kingdom Hearts 3-Trailer eine neue Spielwelt, in der es uns in das Toy Story-Universum verschlägt. Gemeinsam mit Donald und Goofy lernt Sora den Cast aus den berühmten Pixar-Filmen kennen und arbeitet mit Woody, Buzz Lightyear und Co. zusammen, um die Herzlosen aus dem Vorgarten zu prügeln.

Die dazugehörigen Spielszenen verraten uns viel über das Kampfsystem sowie die neuen Fertigkeiten von Sora. Was bei diesem Trailer aber heraussticht, ist der Look der Toy Story-Welt, der kaum von den Film-Vorlagen zu unterscheiden ist. Zum anderen erfahren wir am Ende des neuen Kingdom Hearts 3-Clips dann auch, wann uns das Action-Adventure ungefähr erreichen wird.

Kingdom Hearts 3 erscheint 2018 für PS4 und Xbox One.