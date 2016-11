Lego Worlds - Konsolen-Trailer: Sandbox-Spiel kommt auch für PS4 und Xbox One

Dienstag, 29. November 2016 um 17:45

Mit einem neuen Trailer kündigen Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und The LEGO Group das Sandbox-Spiel LEGO Worlds für PS4 und Xbox One an. Unter dem Titel “Baue alles, mache alle, gehe überall hin” können wir ähnlich wie bei Minecraft eine riesige Welt erforschen und alle möglichen Lego-Konstrukte bauen.

Neben allen möglichen Fahrzeugen wird auch ein Multiplayer unterstützt. Wir können entweder online oder im Splitscreen zusammen auf der Couch in die Lego-Welt eintauchen und unserer Kreativität freien Lauf lassen. Seit dem 1. Juni 2015 gibt es das Sandbox-Spiel von Lego auf Steam zu kaufen. Allerdings ist bisher nur die Early Access-Version erhältlich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Early Access-Phase zusammen mit dem Erscheinen der Konsolen-Versionen beendet wird und das Projekt offiziell als fertiges Spiel launcht.

LEGO Worlds erscheint am 24. Februar 2017 für PS4 und Xbox One. Auf Steam ist es für PC als Early Access-Version seit dem 1. Juni 2015 erhältlich.