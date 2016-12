Mittwoch, 07. Dezember 2016 um 17:00

Let it Die heißt das neue Free2Play-Actionspiel von Suda 51, das seit dem 3. Dezember 2016 kostenlos im PlayStation Store für die PS4 zum Download bereitsteht. In dem etwas skurrilen Titel kämpft ihr euch einen Turm mit über 30 Stockwerken hinauf. Das Besondere: Ihr startet unbewaffnet und fast vollkommen nackt, neue Kleidungsstücke und Waffen müsst ihr finden oder toten Gegnern abnehmen.

Wie in der Dark-Souls-Serie müsst ihr in den Kämpfen blocken, ausweichen und eure Ausdauer im Auge behalten. Sterbt ihr, startet ihr mit einem neuen Klonkrieger. Der tote Charakter infiltriert jedoch wie in Zombi (U) die Session eines anderen Spielers. In Let it Die könnt ihr zudem neue Items craften lassen, verschiedene Charakterklassen hochleveln und Raids ausführen. Einen kleinen Überblick sowie ein erstes Fazit bekommt ihr in Mircos Angespielt-Video.