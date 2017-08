Life is Strange: Before the Storm - Trailer zur Deluxe Edition des Spiels

Donnerstag, 17. August 2017 um 15:15

Life is Strange: Before the Storm wird auch eine Deluxe Edition bekommen, die Square Enix und Nine Games in diesem Video vorstellen. Das Highlight der Deluxe Edition ist ein Bonuskapitel mit dem Titel "Farewell", der eine jüngere Maxine Caulfield in den Mittelpunkt rückt. Außerdem gibt es die Möglichkeit den Soundtrack von Life is Strange mithilfe des "Mixtape Mode" neu zusammenzustellen. Ein drittes Feature der Deluxe Edition ist ein Outfit-Paket, mit dem ihr Chloe neu einkleiden könnt.

Life is Strange: Before the Storm ist ein Prequel zu Life is Strange, wird aber anders als dieses keine Zeitspul-Mechaniken bieten. Der Release von Before the Storm ist für den 31. August 2017 geplant.

