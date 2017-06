Samstag, 10. Juni 2017 um 08:00

Wie "The Journey" aus FIFA 17 bekommt das kommende Football-Spiell Madden NFL 18 mit "Longshot" einen Storymodus, bei dem wir einen Newcomer bis an die Spitze begleiten. Der Reveal-Trailer von der E3 2017 gibt uns einen Vorgeschmack auf unsere gemeinsame Reise mit Devin Wade, einem ehemaligen High School-Quarterback, der nach ganz oben will.

Madden NFL 18 erscheint am 25. August 2017 für PS4 und Xbox One.