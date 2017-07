Mafia 3: Zeichen der Zeit - Trailer: Release-Termin & neue Gameplay-Funktionen im letzten Story-DLC

Mittwoch, 12. Juli 2017 um 12:00

Mit dem dritten und letzten DLC "Zeichen der Zeit" (Sign of the Times) schickt uns Mafia 3 in der Rolle von Lincoln Clay noch einmal in ein neues Abenteuer. Dieses Mal dreht sich alles um einen mysteriösen und gewalttätigen Kult namens "Ensanglante". Die Kultisten versuchen mithilfe grausamer Rituale und hallzinogener Drogen die Macht in New Bordeaux an sich zu reißen und normale Bürger zu kaltblütigen Killern zu machen.

Warum nicht gleich so: Erster Story-DLC zu Mafia 3 kann überzeugen

Nachdem Lincoln herausfindet, dass der Kult auch in Sammys Bar Rituale abhält, setzt er es sich zum Ziel, die Stadt von der neuen Bedrohung zu befreien. Dabei erinnert er sich an seine Ausbildung bei den Spezialeinheiten und kann auf neue Taktiken und Waffen zurückgreifen. Gleichzeitig können Spieler Sammys Bar wieder zu alter Pracht verhelfen.

Neue Gameplay-Funktionen in Zeichen der Zeit

Im Trailer erklärt Ed Fowler, Senior Writer beim Entwickler Hangar 13, dass der letzte DLC auch neue Gameplay-Funktionen liefert, die dem Spiel ein bisschen Detektiv-Flair verleihen. Entsprechende Szenen zeigt der Trailer auch

Wie 2K und Hangar 13 bekannt gegeben haben, wird der "Zeichen der Zeit"-DLC am 25. Juli für PS4, Xbox One und PC erscheinen.