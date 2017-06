Matterfall - Neuer Gameplay-Trailer von der E3 2017 nennt Release-Termin

Mittwoch, 14. Juni 2017 um 13:45

Matterfall ist das nächste Spiel von Housemarque, den Machern von Titeln wie Resogun und Alienation. Der Sci-Fi-Shooter wurde auf der Paris Games Week 2015 angekündigt, danach gab es bis auf ein paar vereinzelte Erwähnungen keine weiteren Details zum Spiel, geschweige denn ein Release-Datum.

Das hat sich jetzt geändert, denn auf der E3 2017 wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der sowohl actiongeladene Spielszenen aus Matterfall zeigt, als auch den finalen Erscheinungstermin verrät. Demnach soll der Titel am 15. August in den USA erscheinen, der Release in Europa ist einen Tag später am 16. August.