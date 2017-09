Mittelerde: Schatten des Krieges - Trailer: DLC-Charakter Forthog Orkschlächter ehrt verstorbenen Entwickler

Freitag, 01. September 2017 um 12:16

Der Charakter Forthog Orkschlächter stellt sich in diesem Trailer zu Mittelerde: Schatten des Krieges vor und ist als separater DLC erhältlich. Dieser Ork kommt dem Spieler zu Hilfe, sollte er einmal kurz vor dem Bildschirm-Tod stehen. Hinter dem Lebensretter steckt allerdings eine tragische Geschichte. Mike »Forthog« Forgey war einer der geschäftsführenden Produzenten und verstarb an einer Krebs-Erkrankung während der Entwicklung. Entwickler Monolith möchte ihren Kollegen und Freund mit diesem Charakter ehren und »ein wenig Unsterblichkeit in Mordor zuteilwerden lassen«.

In den USA wird der Publisher Warner Bro. Games für jeden verkauften Forthog Charakter 3,50 Dollar an die Familie Forgey bis zum Ende des Jahres 2019 spenden. Laut Steam wird der DLC bei uns rund 5 Euro kosten.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 10. Oktober 2017 für PC (Steam und Windows Store), Xbox One, Xbox One X, sowieso PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro.