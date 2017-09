Monster Hunter World - Video: Was steckt hinter dem Action-RPG? Ein kleiner Leitfaden für Einsteiger

Donnerstag, 28. September 2017 um 13:45

Monster Hunter World ist zwar der fünfte Hauptteil der Serie, aber das erste Monster Hunter für PS4, Xbox One und PC. Obwohl die Marke vor allen in Japan extrem beliebt ist und eine große Fangemeinde um sich geschart hat, wissen viele Spieler nicht, was Monster Hunter überhaupt ist.

Daher erklärt Mirco in diesem Video, was euch in Monster Hunter World erwartet. Dabei geht es hier um die wesentliche Jagd & Loot-Spirale. Viele Features des Spiels werden der Einfachheit halber nicht weiter thematisiert.

Monster Hunter World erscheint am 26. Januar 2018 für PS4 und Xbox One. Die PC-Version folgt später.