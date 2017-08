Morphies Law - Gameplay-Trailer stellt innovatives Shooter-Prinzip für Nintendo Switch vor

Donnerstag, 31. August 2017 um 15:15

Der innovative Multiplayer-Shooter Morphies Law wurde im Zuge des Nindies Summer Showcase für die Nintendo Switch angekündigt. Darin treten zwei Teams á vier Spielern gegeneinander an, mit dem Ziel, Gegner abzuschießen. Ähnlich wie beispielsweise Splatoon kommt der Shooter allerdings mit einem neuartigen Konzept daher.

So sterben wir etwa nicht gleich, wenn uns ein Gegner abschießt. Stattdessen schrumpft bei uns das Körperteil, das unser Gegenspieler gerade getroffen hat. Der Clou: Exakt diese Körperregionen wachsen im Gegenzug beim Schützen mächtig an, was dazu führt, dass dieser aufgrund seiner Größe zu einem leichteren Ziel wird. Auch Geheimgänge für besonders kleine und besonders große Gegner soll es geben, Spezialfähigkeit werden ebenfalls an Bord sein. Gewonnen hat dann das Team, dessen Team-Statue im Hintergrund der Map am meisten Masse “hinzugeschossen” bekommt.

Morphies Law wird schon diesen Winter konsolenexklusiv auf der Nintendo Switch erscheinen.