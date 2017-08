Mothergunship - Gameplay-Trailer zeigt Waffenbau & Bosskämpfe im abgedrehten Shooter

Dienstag, 22. August 2017 um 15:15

Im Februar wurde uns Mothergunship, das neue Projekt der Tower of Guns-Macher von Terrible Posture Games, das erste Mal vorgestellt. Im Rahmen der gamescom 2017 ist nun ein neuer Gameplay-Trailer zum abgedrehten Shooter-Platformer erschienen, der uns den noch ausstehenden Release auf PS4, Xbox One und PC schmackhaft machen soll. Dieses Mal bekommen wir sogar einen ersten Einblick in die Geschichte von Mothergunship.

Ansonsten zeigt uns der Clip mehr von den zufallsgenerierten Spielwelten und Gegnern, die wir mit selbstgebastelten Waffen ausschalten können, während wir den Bullet Hell-Projektilen durch passgenaue Sprungeinlagen ausweichen.

Mothergunship hat noch immer keinen festen Releasetermin und ist für PS4, Xbox One und PC geplant.