My Tamagotchi Forever - Trailer kündigt iOS- und Android-Spiel zum Kult-Spielzeug an

Donnerstag, 23. November 2017 um 16:15

Zum 20-jährigen Jubiläum des Tamagotchis hat Bandai Namco die virtuellen Haustierchen in den bunten Plastikeiern bereits neu aufgelegt und damit zahlreiche Neunziger-Kinder inklusive der GamePro-Redaktion in einen süßen Nostalgie-Rausch verfallen lassen. Jetzt setzen die Macher aber noch einen drauf und haben mit My Tamagotchi Forever einen Mobile-Ableger des Kult-Spielzeugs angekündigt.

In My Tamagotchi Forever kümmern wir uns auf unserem iOS- oder Andoid-Gerät um unser virtuelles Tierchen. Darüber hinaus soll das Spiel über klassische sowie neue Spielmodi verfügen – unter anderem "Tamatown", eine kunderbunte Stadt, in der all unsere Tamagotchi-Tiere leben und nach eigenem Gusto angepasst werden können.

Das Free to Play-Spiel soll 2018 für iOS und Android erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht.