NBA Live 18 - PS4 gegen PS4 Pro und Xbox One im Grafikvergleich

Wir vergleichen die Grafik von NBA Live 18 auf der PS4, PS4 Pro und Xbox One. Die PS4 Pro lief dabei im 4K-Modus.

NBA Live 18 läuft auf allen Konsolen flüssig und erlaubt sich in Sachen Performance keine Patzer. Die Grafik ist dieses Jahr sehr ansprechend, es fallen in der Replay-Funktion mehr Details auf. Auch wurde an der Lichtstimmung geschraubt.

Das überrascht umso mehr, da NBA Live 18 auch dieses Jahr den Sprung auf die Frostbite Engine nicht gemacht hat. Bereits mit FIFA 17 hat sie Einzug in die Sport-Titel von EA gehalten, dieses Jahr ist mit Madden NFL 18 ein weiterer Titel dazu gekommen. NBA Live 18 läuft noch mit der bewährten, aber schon älteren Ignite Engine.

