Need for Speed: Payback - Launch-Trailer stimmt auf Fast & Furious-Action und Rache-Story ein

Freitag, 03. November 2017 um 10:00

Mit Need for Speed: Payback karren Ghost Games und EA den neuen Ableger der beliebten Arcade Racer-Reihe an die Startlinie und haben kurz vor dem Release den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht.

Der Clip fast in einer Minute prägnant zusammen, womit wir es in Need for Speed: Payback zu tun bekommen: Schnelle Autos, satte Action im Stil der Fast & Furious-Filme und eine Rache-Geschichte, die sich um den Konflikt zwischen einer Racing-Crew und den Verbrechern des "The House"-Kartells dreht.

Need for Speed: Payback erscheint am 10. November 2017 für PS4, Xbox One und den PC. Über Origin Access und EA Access ist das Rennspiel für 10 Stunden bereits ab dem 2. November auf PC und Xbox One spielbar.