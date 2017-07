Neu für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Video-Vorschau: Spiele-Releases für Juli 2017

Samstag, 01. Juli 2017 um 08:00

In unserer kommentierten Video-Vorschau stellen wir alle Spiele vor, die im April 2017 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Handhelds veröffentlicht werden. Insgesamt dürft ihr euch auf 22 neue Spiele sowie Umsetzungen älterer Titel freuen.

Im Juli erscheint für die Nintendo Switch mit Splatoon 2 die lang erwartete Fortsetzung des Farb-Shooters, Fans von Rollenspielen freuen sich über das Remaster Final Fantasy 12: The Zodiac Age für PlayStation 4, und Taktikfreunde dürfen dank Shadow Tactics: Blades of the Shogun auf PS4 und Xbox One einen Ausflug ins mittelalterliche Japan einplanen. Wer gerne unterwegs spielt, dürfte sich zudem über Hey! Pikmin für den 3DS freuen.

Hinweis: Die Termine in diesem Video sind ohne Gewähr, da es immer zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. Daher solltet ihr immer einen Blick auf unsere Releaseliste auf GamePro.de werfen, wo wir die Neuerscheinungen regelmäßig aktualisieren.