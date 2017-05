Neue Spiele für PS4, Xbox One, Switch & Co. - Video-Vorschau: Spiele-Releases für Mai 2017

Dienstag, 02. Mai 2017 um 16:40

In unserer kommentierten Video-Vorschau stellen wir alle Spiele vor, die im Mai 2017 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Handhelds veröffentlicht werden. Insgesamt dürft ihr euch auf über 30 neue Abenteuer freuen.

Diesmal dürft ihr euch unter anderem auf Prey freuen, das am 5. Mai für PS4 und Xbox One erscheint. Außerdem steht der Release des Actionspiels The Surge an. PlayStation VR-Besitzer werden außerdem mit dem Shooter Farpoint versorgt.

Hinweis: Die Termine in diesem Video sind ohne Gewähr, da es immer zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. Daher solltet ihr immer einen Blick auf unsere Releaseliste auf GamePro.de werfen, wo wir die Neuerscheinungen regelmäßig aktualisieren.