Nier: Automata - Glory to Mankind-Trailer zeigt atmosphärischen Kampf gegen Maschinen

Samstag, 11. Februar 2017 um 12:00

Am 10. März 2017 ist es soweit und der Nachfolger des 2010 veröffentlichten Nier steht in den Läden. Um die Vorfreude auf Nier: Automata zu steigern, gibt es nun einen neuen Trailer, der uns einen besseren Blick auf den Kampf gegen die Maschienen gibt, die wir im neuesten Action-RPG von Platinum Games bekämpfen.

In Nier: Automata wurde die Menschheit von mechanischen Wesen einer anderen Welt von der Erde vertrieben. In einem letzten Versuch, ihren Heimatplaneten zurückzuerobern, schicken die Menschen nun eine Einheit von Androiden, um diese Aufgabe für sie zu erledigen.

Stimmungsvoll zeigt uns der "Glory to Mankind"-Trailer wie dieser Kampf aussehen wird und in welchen Umgebungen wir im "14th Machine War" gegen übermächtig wirkende Feinde antreten. Zudem erfahren wir mehr über die Androiden 2B, 9S und A2, die in dem dystopischen Niemandsland eine besondere Rolle spielen werden.

Nier: Automata erscheint am 10. März 2017 für PS4. Eine PC-Version ist angekündigt, bisher ist allerdings kein Release-Termin bekannt.