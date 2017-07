Observer - Termin & Trailer: Blade-Runner-Star spielt Hauptrolle in Cyberpunk-Horror

Donnerstag, 20. Juli 2017 um 17:46

Mit Observer lassen die Macher von Layers of Fear die Gruselkabinette der Kunst hinter sich und widmen sich der dystopischen Zukunft von 2084. Im Anschluss der großen Nanophagen-Katastrophe und mitten in den Nachwirkungen eines Krieges flüchten sich die Menschen in Drogen, virtuelle Realitäten und neurale Implantate, um dem eigenen Elend zu entkommen.

Demo-Walkthrough: Fast 10 Minuten Gameplay aus Observer

Blade Runner-Star Rutger Hauer spielt in Observer einen "neuralen Detektiv" namens Daniel Lazarski, der sich im Auftrag von großen Konzernen in die Gedankenwelt seiner Mitbürger einschleust und in deren Erinnerungen und Gefühlen nach Beweisen sucht, die vor Gericht gegen sie verwendet werden können.

Auf der Suche nach seinem Sohn, der sich schon vor Jahren von ihm abgewandt hat, begibt sich Lazarski in die Slums von Krakau und sucht dort nach Hinweisen. Um sein Ziel zu erreichen, muss er aber die schlimmsten Erfahrungen und Erinnerungen seiner Opfer noch einmal selbst erleben.

Release-Termin für Observer

Observer soll am 15. August 2017 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht werden. Einen Preis für die Download-Version auf Steam und in den Konsolen-Shops gibt es noch nicht. Ein Release auf GOG.com ist noch nicht bestätigt.