Okami HD - Ankündigungstrailer zur 4K-Neuauflage für PC, PS4 und Xbox One

Dienstag, 12. September 2017 um 08:00

Okami erscheint nach über 10 Jahren doch noch für den PC und außerdem auf Xbox One und Playstation 4. Der Ankündigungstrailer zeigt erste Szenen aus der HD-Neuauflage. Okami HD soll am 12. Dezember 2017 zum Preis von 19,99 Euro für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.