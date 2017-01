Persona 5 - Gameplay-Trailer zeigt uns die Palaces, die wir infiltrieren müssen

Dienstag, 17. Januar 2017 um 18:45

Deep Silver hat einen Gameplay-Trailer zum kommenden JRPG Persona 5 veröffentlicht, der uns einen genauen Blick auf die Palaces gewährt. Dabei handelt es sich um Festungen, die wir mit einer speziellen Metaverse-Navigator-App betreten können, nachdem wir die nötigen Informationen gesammelt haben. Dann gilt es, das Palace zu infiltrieren, wobei wir nicht nur mit den aus den Vorgängern bekannten Schattenmonstern, sondern auch mit Rätseln und dem Regenten des Palastes fertig werden müssen.

In Persona 5 erleben wir die Geschichte der Phantom-Diebe, die sich tagsüber in Schuluniformen in den Räumen einer japanischen Highschool tummeln und nachts mit ihrem Smartphone ins mysteriöse Metaverse hüpfen. Dort entfesseln sie ihre wahren Persönlichkeiten und kämpfen mit ihren mächtigen Personas gegen das Böse.

Persona 5 erscheint am 4. April 2017 für PS3 und PS4.