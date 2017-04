Persona 5 - PS3 gegen PS4 im Grafik-Vergleich

Dienstag, 04. April 2017 um 15:23

Persona 5 erscheint auch für die PS3, aber wie schlägt sich das JRPG dort in Sachen Grafik? Wir zeigen es im Video und vergleichen es mit der PS4-Version.

Mit Persona 4 hatte Atlus wohl eines der besten JRPGs überhaupt abgeliefert, die Erwartungen an das neue Persona 5 waren also hoch. In unserem Test klären wir, ob Persona 5 sogar noch besser als sein Vorgänger geworden ist.

Die PS3 rendert nativ mit einer Auflösung von 720p, während die PS4 das Spiel nativ in 1080p ausgibt. Der Unterschied in der Auflösung macht sich im direkten vergleich deutlich bemerkbar. Kanten sind deutlich besser geglättet, Charaktere wirken schärfer und auch Texturen – besonders mit Schriftzügen profitieren von der höheren Auflösung enorm.

