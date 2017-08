PES 2018 - gamescom-Trailer zeigt neues Gameplay & verrät Termin der Gratis-Demo

Dienstag, 22. August 2017 um 17:15

Wie im jeden Jahr liefern sich FIFA und Pro Evolution Soccer auch 2017 ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Gunst der Fußball-Fans. Während FIFA 18 abermals mit dem Story-Modus aufwarten wird und zudem die Lizenzen für die Dritte Deutsche Liga im Gepäck hat, muss sich PES 2018 aus Mangel an exklusiven Lizenz-Deals erneut auf das geschmeidige Gameplay konzentrieren, die die Konamit-Reihe immer ausgezeichnet hat.

Mehr: PES 2018 - David Beckham unterzeichnet Langzeitvertrag mit Konami & wird PES Legende

Im offiziellen gamescom 2017-Trailer bekommen wir noch einmal einen Überblick über die Vorzüge der Rasensport-Simulation geboten. Neben authentischen Stadien, wiedererkennbaren Stars und flüssigen Animationen zeigt der Trailer aber auch den Release-Termin der kostenlosen Demo von PES 2018. Schon ab dem 30. August dürfen wir auf PS4, PS3, Xbox One und Xbox 360 ein paar Test-Matches absolvieren.



Pro Evolution Soccer 2018 erscheint am 14. September 2017 für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und PC.