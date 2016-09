Pokémon Mond und Sonne - Trailer stellt neue Pokémon, Alola-Formen, Trial-Captains und Z-Moves vor

01.08.2016 1.470 Views 2 Kommentare 0 Gefällt mir

Pokémon Mond und Sonne wird unter anderem neue Entwicklungs-Formen von Pokémon der ersten Generation bieten - die sogenannten Alola-Formen. Dadurch ist es beispielsweise möglich, dass sich ein feuer-Pokémon zu einem Eis-Pokémon verwandelt. In einem neuen Trailer werden die Alola-Formen von Kokowei, Vulpix und Sandan vorgestellt. Außerdem könnt ihr einen ersten Blick auf die neuen Z-Moves werfen, die man nur einmal in einem Kampf einsetzen kann.

Darüber hinaus stellt der Trailer fünf neue Taschenmonster vor: Pampuli, Imantis, dessen Weiterentwicklung Mantidea sowie Meteno und Manguspektor.

So wie es aussieht, hat in Pokémon Mond und Sonne das altbekannte Arena-System ausgedient. Statt gegen Arena-Leiter treten wir in der im Trailer gezeigten »The Island Challenge« gegen sogenannte Trial-Captains an. Diese halten diverse Herausforderungen für uns bereit. Sind wir erfolgreich, stoßen wir auf »Totem-Pokémon« am Ende einer Herausforderung - eine Art Spezialvariante von bereits existierenden Monsterchen.